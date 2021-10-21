Online Exclusive: 2020 FBI Crime Report Shows Gun Control Isn't Working

Enter To Win:January/February 2022 Giveaway

By admin
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American Handgunner is proud to present the January/February 2022 Gun Giveaway, featuring the SCCY DVG-1 RD pistol, Streamlight ProTac 2L-X USP, SOG Pentagon FX Covert knife and a Throom 6″ KNOCKDOWN Plate Rack Kit.

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GIVEAWAY ENDS JANUARY 31, 2022. MAIL-IN ENTRIES ACCEPTED BY POSTCARD ONLY. LIMIT ONE (1) ENTRY PER HOUSEHOLD; MULTIPLE ENTRIES DISQUALIFY ENTRANTS. WINNER CHOSEN BY RANDOM DRAWING. ALL FEDERAL, STATE & LOCAL LAWS APPLY.

FULL TERMS & CONDITIONS

Complete Survey/Entry below …

January/February 2022 Giveaway

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If you prefer, Mail entries to:
American Handgunner Magazine
GOM January/February 2022
P.O. Box 501377
San Diego, CA 92150-1377

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