Online Exclusive: Ignorance Is Bliss

Enter To Win:
January/February 2024 Giveaway

Written By admin
1

American Handgunner is excited to present the January/February 2024 Gun Giveaway, featuring the Walther PDP F-Series 3.5″ Pistol, 5.11 Tactical’s Tactical LV 18 Backpack 2.0, Infinity X1’s Hybrid Power Flashlight and CRKT’s Razel Compact Knife.

GIVEAWAY ENDS January 31, 2024. MAIL-IN ENTRIES ACCEPTED BY POSTCARD ONLY. LIMIT ONE (1) ENTRY PER HOUSEHOLD; MULTIPLE ENTRIES DISQUALIFY ENTRANTS. WINNER CHOSEN BY RANDOM DRAWING. ALL FEDERAL, STATE & LOCAL LAWS APPLY.

FULL TERMS & CONDITIONS

Complete Survey/Entry below …

Jan/Feb 2024 Giveaway

  • SURVEY QUESTIONS

  • CONTACT INFORMATION

  • FFL INFORMATION

If you prefer, Mail entries to:
American Handgunner Magazine
GOM January/February 2024
P.O. Box 1926
Escondido, CA 92033

1

We think you'd be interested in this, too

Enter To Win...
Enter to win American Handgunner's January/February 2024 Giveaway, featuring prizes from Walther, 5.11 Tactical, CRKT and Infinity X1.
Read Full Article
“Stealing” A...
John Moses Browning’s inimitable 1911 pistol armed America’s warriors through four major wars. For 74 years every American who wore the uniform had some...
Read Full Article
Kimber 9mm EVO...
Believe it or not, Thomas Alva Edison was a hero of mine. Yeah, that Edison. As a young kid, I wanted to be a scientist.
Read Full Article