Enter To Win:
January/February 2024 Giveaway
American Handgunner is excited to present the January/February 2024 Gun Giveaway, featuring the Walther PDP F-Series 3.5″ Pistol, 5.11 Tactical’s Tactical LV 18 Backpack 2.0, Infinity X1’s Hybrid Power Flashlight and CRKT’s Razel Compact Knife.
GIVEAWAY ENDS January 31, 2024. MAIL-IN ENTRIES ACCEPTED BY POSTCARD ONLY. LIMIT ONE (1) ENTRY PER HOUSEHOLD; MULTIPLE ENTRIES DISQUALIFY ENTRANTS. WINNER CHOSEN BY RANDOM DRAWING. ALL FEDERAL, STATE & LOCAL LAWS APPLY.
Complete Survey/Entry below …
Jan/Feb 2024 Giveaway
If you prefer, Mail entries to:
American Handgunner Magazine
GOM January/February 2024
P.O. Box 1926
Escondido, CA 92033